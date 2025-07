Utleiesvindel i sosiale medier – studenter er mest utsatt

– Svindlere utnytter situasjonen, og unge uten erfaring er mest sårbare, sier sikkerhetsspesialist Torgeir Pettersen i Frende Forsikring.

Han forklarer at svindlerne blir spesielt aktive i blant annet Facebook-grupper, og at de forsøker å lure unge voksne og studenter som stresser med å finne bolig.

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende, svarer én av tre nordmenn at de har blitt utsatt for digital svindel.

– Det er særlig aldersgruppen under 30 år som rammes, sier han.

Det starter ofte med at svindleren finner gamle boligannonser på Finn.no. Innholdet gjenbrukes i falske annonser.

– De tilpasser bilder og tekst og inkluderer vanlige opplysninger du forventer å se, som månedsleie og hva som er inkludert. Ofte kan leieprisen virke for god til å være sann, forklarer Pettersen.

Epostadresse som eneste kontaktmåte nederst i annonsen, er et klart faresignal.

– Svindleren svarer ofte raskt og lover å holde av boligen, men sier visning dessverre ikke er mulig siden vedkommende er på ferie. Samtidig kreves det innbetaling av depositum og kopi av legitimasjon som et krav for at boligen skal reserveres, sier han.

I tillegg kan svindleren oppgi at flere andre er interessert og presser på med at man har dårlig tid.

Han oppfordrer alle studenter som skal leie bolig til høsten, til å være ekstra forsiktige.

– Aldri oppgi sensitive opplysninger før du har sett boligen fysisk, møtt utleier og signert en gyldig leiekontrakt, sier Pettersen.