Over halvparten mener Forsvaret får for lite penger

Kun 22 prosent mener at nivået er passe, mens 3 prosent svarer at det er for høyt, 25 prosent sier i målingen gjennomført av Opinion at de ikke har gjort seg opp noen mening.

Blant de 1006 personene som ble spurt i slutten av juni er det flest menn som mener at pengebruken må økes. Det er også en større oppslutning om økt forsvarsbudsjett blant dem over 40 år.

Ifølge målingen skiller Oslo seg ut målt mot flere andre landsdeler. I landets hovedstad svarer 41 prosent at budsjettet er for lite.

Det er også et betydelig skille i tilhørigheten hos de ulike velgerne. De som oppgir at de vil stemme på et borgerlig parti oppgir i større grad at de vil se mer penger fra Stortinget og inn i Forsvaret.

Eksempelvis svarer 74 prosent av Frp-velgerne at de vil øke budsjettet, mot 22 prosent av SV-velgerne.

Utenom pengebruken er det en nesten enstemmighet om at Norge bør ha et militært forsvar. Det er 93 prosent av befolkningen helt enige om.

– Resultatene viser en tydelig og stabil støtte i befolkningen for et sterkt forsvar og forpliktende internasjonalt samarbeid. Det er særlig gledelig å se at så mange er villige til å bidra selv i en krisesituasjon, sier Monica Mattsson Kämpe i Folk og Forsvar i en pressemelding.