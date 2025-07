Norge blant flere land som ber om umiddelbar våpenhvile i Gaza

– Lidelsene til de sivile i Gaza har nådd nye høyder. Israels modell for nødhjelpsleveranse er farlig, bidrar til ustabilitet og fratar Gazas innbyggere menneskeverdet. Vi fordømmer den dryppvise tilførselen av hjelp og de umenneskelige drapene på sivile, inkludert barn, som forsøker å dekke sine best grunnleggende behov for vann og mat, heter det i oppfordringen.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant de 25 utenriksministrene som har undertegnet oppfordringen, i tillegg til en EU-kommissær.

Ministrene oppfordrer også til at gislene som holdes i Gaza frigis umiddelbart, og at det innføres en umiddelbar våpenhvile.

– Krigen i Gaza må ta slutt nå, heter det.

Israels utenriksdepartement sier at de avviser fellesuttalelsen fra de 25 landene. De mener uttalelsen ikke har rot i virkeligheten og sender feil budskap til Hamas.

