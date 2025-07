Storbritannia med ytterligere sanksjoner mot den russiske skyggeflåten

I tillegg til de 135 tankskipene innfører Storbritannia sanksjoner mot to russiske selskaper, et shippingselskap og et selskap som driver med oljehandel.

Oljetankerne er viktige for Russlands energi- og oljesektorer. Britiske myndigheter mener at flåten har fraktet varer til en verdi av nesten 250 milliarder kroner siden 2024.

Begrepet skyggeflåten brukes om en rekke tankskip som brukes av Russland for å omgå internasjonale sanksjoner. Skipene er som regel ikke regulert eller forsikret av ordinære vestlige selskaper.

Storbritannias utenriksminister David Lammy sier de nye sanksjonene bidrar til å bryte ned skyggeflåten og hindre inntekter fra oljeeksport som går til å finansiere krigen i Ukraina.

Den russiske ambassaden i London har ikke kommentert saken overfor nyhetsbyrået Reuters. Russland har tidligere kalt vestlige sanksjoner for ulovlige og sagt at de destabiliserer internasjonale markeder.

Fredag vedtok EU den 18. sanksjonspakken mot Russland som også rettet seg mot olje- og energinæringen.

(©NTB)