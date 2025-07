Om det er én ting hele verden har snakket om den seneste uken, er det øyeblikket der en angivelig affære ble avslørt av Coldplay-artist Chris Martin under en konsert i USA. Synderne var administrerende direktør Andy Byron og nyansatt HR-direktør Kristin Cabot i tek-selskapet Astronomer.

Byron, som er gift med to barn, måtte trekke seg som sjef få dager etter skandalen. Produktsjef Pete DeJoy, som var med på å starte selskapet tilbake i 2017, overtok rollen som midlertidig sjef. Nå har han uttalt seg om situasjonen på LinkedIn.

«De seneste dagers hendelser har gitt oss oppmerksomhet de færreste selskaper - ikke minst i vårt lille hjørne av AI- og dataverdenen - noensinne vil oppleve», skriver DeJoy i innlegget, gjengitt av CNBC.

«Søkelyset har vært uvanlig og surrealistisk for hele teamet vårt, og - selv om jeg aldri skulle ønske det var slik det skjedde - nå har Astronomer blitt allmenn kjent», fortsetter han.

DeJoy vil nå fokusere på å ta selskapet videre fra det virale øyeblikket sist uke. Han skriver at deres kunder stoler på Astronomer i sine mest ambiøse data- og AI-prosjekter, og at «selskapets oppdrag er større enn et enkelt øyeblikk».

I mai gjennomførte en investorgruppe en investering på 93 millioner dollar i selskapet. Gruppen var ledet av Bain Ventures og var blant annet støttet av Salesforce Ventures.

Avslørt på konsert

Et kort videoklipp fra Coldplays konsert sist onsdag på Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts, viste Byron og Cabot som koste seg på konsert og holdt rundt hverandre.

Da de oppdaget seg selv på storskjermen, sperret Cabot opp øynene, tok hendene til ansiktet og snudde seg bort fra kameraet. Byron forsvant også ut av bildet.

Vokalist Chris Martin hadde bedt kamerateamet scanne publikum for hans «Jumbotron Song», hvor han synger noen linjer om de personene kameraet fanger opp.

«Enten har de en affære, eller så er de bare veldig sjenerte!,» spøkte han.