Merz tok opp fregatter i møte med Støre

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz møttes til en arbeidsmiddag i Berlin mandag kveld, tok den tyske kansleren opp det kommende norske fregattkjøpet.

– Det ble nevnt fra kansleren at Tyskland har levert et tilbud. Og jeg kunne bekrefte at det er Tyskland, Storbritannia Frankrike og USA som nå blir vurdert, sa Støre til NTB i etterkant av møtet.

Men statsministeren ville ikke gå nærmere inn på avgjørelsen, som er ventet å være på over 100 milliarder kroner.

– Norge skal kjøpe den beste båten til den beste prisen fra den beste partneren. Det er det svaret alle som spør får, sa Støre.

Kunngjøringen om hvilke fregatter Norge kjøper inn kommer om «ikke for lang tid», sier Støre.