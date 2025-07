– Konsekvensene av dette for statsretten er forskrekkende. Jeg tror ikke du kan forsvare en kontraktshandling basert på ulovlig undertrykkelse av ytringsfriheten, sa hun.

Rød klut for Trump

Harvard har stått i sentrum i Trump-administrasjonens bruk av føderal støtte som pressmiddel for å tvinge fram endringer ved universiteter som president Donald Trump hevder er preget av antisemittisk og venstreradikal ideologi.

– Trump-administrasjonens forslag er enkelt og fornuftig: Ikke la antisemittisme og DEI (tiltak for mangfold, likhet og inkludering, red.anm.) drive universitetet, ikke bryt loven og beskytt alle studenters borgerrettigheter, sier Det hvite hus' talsperson Harrison Fields i en uttalelse.

Flere tiltak

Et av de første tiltakene som ble innført mot Harvard, var å skrote hundrevis av forskningsstipender. Årsaken som ble oppgitt, var at skolen ikke har gjort nok for å slå ned på trakassering av jødiske studenter.

Siden den gang har Trump-administrasjonen blant annet forsøkt å nekte skolen å ta imot utenlandske studenter og truet med å kutte mer støtte.

Som del av Trumps omfattende økonomipakke, økte Kongressen Harvards avgifter betydelig. De forskjellige tiltakene kan frata skolen nesten 1 milliard dollar i året og tvinge fram oppsigelser og ansettelsesstopp, ifølge universitetets leder Alan Garber.

Harvard sier de har tatt grep for å sørge for at jødiske og israelske studenter blir ivaretatt og erkjent at disse ble utsatt for dårlig behandling etter utbruddet av Israels krig mot Hamas i oktober 2023.

Garber sier imidlertid at Trump-administrasjonens krav går langt ut over å håndtere antisemittisme, og at de på ulovlig vis forsøker å kontrollere hvem universitetet ansetter og tar imot som studenter.

Mener ytringsfriheten trues

Harvard sier avvisningen av kravene er møtt med gjengjeldelsestiltak fra Trump-administrasjonen, i strid med landets grunnlovsfestede rett til ytringsfrihet.

Dommer Burroughs, som ble utpekt da Barack Obama var president, har i en annen sak allerede nektet administrasjonen å stanse opptak av utenlandske studenter.

Administrasjonen har i retten argumentert for at Burroughs ikke har jurisdiksjon til å behandle saken, og at støttekontraktene som er kansellert, gjorde det klart at de kunne bli stanset om prosjektene de finansierer, ikke er i tråd med landets politiske mål.