Trump-administrasjonen: – Han angrer dypt

Det hvite hus sier at president Donald Trump mener alvor med ønsket om at Washington Commanders skal gå tilbake til sitt tidligere navn.

Commanders het tidligere «Redskins», et navn som ble ansett som støtende for og av urfolk i USA.

Pressesekretær Karoline Leavitt sier at sport er en av Trumps mange lidenskaper og at han ønsker at laget endrer navn.

Trump truet i et innlegg på sosiale medier i helgen med å stanse en avtale om lagets nye stadion i hovedstaden dersom navnet ikke blir endret.

Trøbbel i paradis

Leavitt kom med et sjeldent hint om at det finnes en viss uenighet mellom Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Hun sier at Trump har et godt arbeidsforhold til Netanyahu, men at han ble tatt på senga av bombingen i Syria og også bombingen av en katolsk kirke i Gaza.

– Ved begge anledninger ringte presidenten raskt statsministeren for å rette opp i situasjonene, sa Leavitt.

– Når det gjelder bombingen av kirken i Gaza sendte statsministeren ut en uttalelse der han sier det var en ulykke, og at han angrer det dypt.

På spørsmål om framtiden til sentralbanksjef Jerome Powell, sa Leavitt at selv om presidenten ikke har planer om å sparke sentralbanksjefen, har Trump vært svært tydelig i å uttrykke sin misnøye med dagens rentenivå.