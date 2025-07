Trump trekker USA ut av FN-organisasjonen Unesco

New York Post skrev om saken tidligere torsdag, og nå kommer den offisielle bekreftelsen.

– President Trump har besluttet å trekke USA ut av Unesco, som støtter «woke» og splittende kulturelle og sosiale syn som er helt uforenelig med sunn fornuft-politikken som amerikanerne stemte for i november, sier visepressetalsperson Anna Kelly i Det hvite hus til avisa.

USAs deltakelse i Unesco ble satt under lupen av Trump-administrasjonen i februar, angivelig på grunn av antisemittiske holdninger. Senere ble også organisasjonens tiltak for mangfold, likhet og inkludering (DEI) trukket fram i kritikken.

DEI-tiltak har vært en viktig skyteskive for Trump-administrasjonen, som blant annet har jobbet for å fjerne minoriteters og kvinners bidrag fra fortellingen om amerikansk krigshistorie.

USA mener også at Unesco er anti-Israel og viser til at Unesco i 2011 tok inn Palestina som et medlem, en avgjørelse de sier er problematisk.

– Jeg beklager president Donald Trumps avgjørelse om å trekke USA ut av Unesco, sier Unesco-leder Audrey Azoulay i en uttalelse.

Hun sier videre at uttrekkingen trer i kraft i utgangen av 2026, og avviser på det sterkeste anklager om at organisasjonen er anti-Israel.

– Disse påstandene strider imot virkeligheten om Unescos arbeid, spesielt innen holocaust-undervisning og kampen mot antisemittisme, sier hun.

Trump forsøkte også å trekke USA ut av Unesco i 2017, men etterfølgeren Joe Biden sluttet USA til organisasjonen igjen i 2023. Også Ronald Reagan trakk USA ut av Unesco på 1980-tallet.