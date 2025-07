Lammy: «Rystet og kvalm» av det som skjer i Gaza

– Det israelske militæret trengte inn i område og tvang kvinner og barn til å la seg evakuere til fots. Mannlige ansatte og familiemedlemmer ble påsatt håndjern, avkledd og avhørt på stedet mens de ble truet med pistol, skriver WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X.

Ifølge Tedros ble to ansatte og to familiemedlemmer pågrepet.

Rykket inn i Deir al-Balah

Israelske bakkestyrker gikk mandag inn i deler av byen Deir al-Balah, der flere hjelpeorganisasjoner har base, for første gang.

Det skjedde etter at det ble åpnet ild mot palestinere i matkø både lørdag og søndag, og flere titalls mennesker ble drept, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Israel har tidligere ikke rykket inn i Deir al-Balah, angivelig fordi militæret tror Hamas holder israelere som gisler der.

Mellom 50.000 og 80.000 mennesker oppholder seg i området, som fram til nå har vært relativt trygt, anslår FNs nødhjelpskontor Ocha. Rundt 30.000 av dem bor i leirer for fordrevne.

Nesten 88 prosent av Gazastripen er nå enten underlagt israelsk ordre om evakuering eller innenfor områder som er militarisert av Israel, ifølge Ocha.

RYKKET INN: Israelske stridsvogner på et samlingssted sør i Israel, nær Gazastripen. Foto: Ariel Schalit/AP/NTB

Sult

Sulten er tiltakende i Gaza, og søndag meldte det palestinske helsedepartementet at 18 mennesker hadde dødd av sult de 24 timene i forveien.

Tirsdag morgen melder Nasser-sykehuset i Khan Younis og Shifa-sykehuset i Gaza by at to spedbarn har dødd av sult, ifølge Haaretz . Lederen for Shifa-sykehuset, Mohammed Abu Salmiya, sier senere tirsdag til BBC at 21 barn har sultet i hjel på Gazastripen over en periode på 72 timer.

Også hjelpearbeiderne som jobber i Gaza, rammes. Ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa) er så sultne at de besvimer på jobb, ifølge organisasjonen.

– Leger, sykepleiere, journalister og hjelpearbeidere, blant dem Unrwa-ansatte, er sultne. Mange besvimer nå på grunn av sult og utmattelse mens de utfører sine plikter, sier Unrwa-leder Philippe Lazzarini tirsdag.

Det franske nyhetsbyrået AFP slår alarm om at byråets journalister i Gaza ikke lenger klarer å jobbe fordi de står i fare for å sulte i hjel.

– Siden AFP ble stiftet i august 1944 har vi mistet journalister i krig, vi har hatt sårede og fanger i våre rekker, men ingen av oss kan huske å ha sett en kollega dø av sult. Vi nekter å la dem dø, skriver det franske byråets redaksjonsklubb i en melding på X.

I en uttalelse fra selve nyhetsbyrået heter det at AFP har operert med totalt ti frilansere i Gaza siden de faste journalistene måtte evakuere i begynnelsen av 2024.

De har nå advart byrået om at de ikke greier å rapportere om det som skjer. En av dem, en fotograf, sier at han ikke lenger kan jobbe fordi han er for utsultet. Hans bror skal allerede ha dødd av sult.