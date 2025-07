Kraftig økning i tyske skatteinntekter tross økonomisk usikkerhet

Tyske myndigheter melder om en betydelig vekst i skatteinntekter for første halvår av 2025, til tross for blandede økonomiske signaler.

Ifølge en månedlig rapport fra finansdepartementet i Berlin nådde de totale skatteinntektene 447,6 milliarder euro, tilsvarende omtrent 5220 milliarder norske kroner. Økningen omfatter flere skattetyper, inkludert inntektsskatt, merverdiavgift, energiskatt og tobakksavgift.

Til tross for at den økonomiske stemningen har lysnet noe den siste tiden, påpeker departementet at det fortsatt er blandede økonomiske signaler.

– Mens industriproduksjonen økte i mai, falt produksjonen i energiintensive sektorer, sier en talsperson for finansdepartementet.