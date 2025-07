Tollsmell for General Motors

Totalresultatet for andre kvartal, altså inntekter før renter og skatter regnes inn, endte på 3 milliarder dollar – en nedgang på hele 32 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Konsernet med merker som Chevrolet, Cadillac og GMC i stallen solgte også 6,6 prosent færre kjøretøyer, kun 974.000 enheter.

Samtidig er resultatet bedre enn ventet: utbytte per aksje for kvartalet falt riktignok fra 3,06 dollar i andre kvartal 2024 til 2,53 dollar i andre kvartal 2025, men analytikerne ventet seg et enda lavere tall på 2,44 dollar.

GM peker på tollpolitikken til USAs president Donald Trump som en del av årsaken, og senket sine prognoser for 2025 kraftig i mai på grunn av denne. Trump har ilagt en generell toll på 25 prosent for import av biler og bildeler, men gikk tilbake på noe av denne i april.

Dette rammer særlig amerikansk bilindustri da biler og bildeler ofte krysser grensene mellom USA, Canada og Mexico flere ganger underveis i byggeprosessen.