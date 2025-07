USAs og Kinas finansministre skal møtes i Stockholm neste uke

– Jeg tror vi faktisk har kommet til et nytt nivå med Kina, der det er veldig konstruktivt og der vi kan få mye gjort, sier Bessent i et intervju med Fox Business Network.

Møtene skal altså finne sted i den svenske hovedstaden. I tillegg sier Bessent at de kommer til å få kunngjort «et ras» med handelsavtaler framover.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson bekrefter at de er vertskap for samtalene.

– Det er positivt at landene vil møtes i Sverige for å finne en felles forståelse. Samtalene skal primært handle om forholdet mellom USA og Kina, men de er også av viktighet for global handel og økonomi, skriver han på X.

Verdens to største økonomier har hatt vanskelige handelsforbindelser etter at administrasjonen til USAs president Donald Trump tiltrådte, og tolloffensiven har tidvis ført til løfter om satser på over 100 prosent.

De siste månedene har de hatt en «våpenhvile», men denne utløper 12. august. Nå er håpet at samtalene fører til at denne forlenges, slik at landene kan komme nærmere en skikkelig avtale.