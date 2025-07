USAs justisminister planlegger møte med Ghislaine Maxwell for å diskutere Epstein-saken

På X har Bondi kopiert inn en uttalelse fra hennes statssekretær Todd Blanche.

Epstein, en velstående finansmann og dømt seksualforbryter, sto overfor anklager om menneskehandel med mindreårige da han tok sitt eget liv i fengsel i New York i 2019. Han hadde erklært seg ikke skyldig, og saken ble henlagt etter hans død.

Saken har skapt konspirasjonsteorier som ble populære blant Trumps tilhengere, som mente at myndighetene forsøkte å skjule Epsteins forbindelser til rike og mektige personer.

Tidligere i sommer kom imidlertid justisdepartementet med et notat som konkluderte med at Epstein tok sitt eget liv, og at det «ikke fantes noen avslørende klientliste» eller bevis for at Epstein utpresset fremtredende personer.

Maxwell var en av Epsteins desidert nærmeste og ble i 2021 dømt til 20 års fengsel for å ha rekruttert mindreårige jenter som ble utsatt for overgrep av milliardæren.

– Om Ghislaine Maxwell har informasjon om noen som begikk forbrytelser mot ofre, vil (det føderale politiet) FBI og justisdepartementet høre på det hun har å si, heter det i uttalelsen.