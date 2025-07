– Per 21. juli har vi registrert 1054 mennesker drept i Gaza mens de forsøkte å skaffe mat. 766 av dem ble drept i nærheten av GHF-steder og 288 nær FN og andre humanitære organisasjoners hjelpekonvoier, sier talsperson Thameen Al-Kheetan i FNs menneskerettighetskontor (OHCHR).

Kheetan sier at tallene er basert på informasjon fra flere pålitelige kilder på bakken, inkludert medisinske team, humanitære organisasjoner og menneskerettsorganisasjoner.

Så sent som mandag ble 93 personer skutt og drept av israelske styrker mens de forsøkte å få tak i mat, ifølge palestinske helsemyndigheter.

GHF, som er en privat stiftelse støttet av både USA og Israel, tok over ansvaret for utdeling av mat 26. mai etter at Israel holdt tilbake nødhjelpsforsyninger til Gaza i mer enn to måneder.

GHFs operasjoner preges ofte av kaotiske scener og nærmest daglig rapporteres det om at palestinere som venter på mat, er blitt drept eller såret av israelske styrker. Utdelingssentre ligger i israelskkontrollerte områder og voktes av væpnede leiesoldater og tidligere CIA-agenter.

FN og andre store hjelpeorganisasjoner har nektet å samarbeide med GHF fordi de mener organisasjonen bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har beskrevet GHFs operasjoner som en militarisering og politisering av nødhjelp.