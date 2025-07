USAs føderale myndigheter har tildelt en kontrakt verdt 1,26 milliarder dollar for bygging og drift av en stor teltleir ved militærbasen Fort Bliss i Texas, som skal fungere som et interneringssenter for immigranter, melder Bloomberg.

Kontraktssummen tilsvarer 12,7 milliarder kroner.

Med 5.000 sengeplasser blir den nye teltleiren den største fasiliteten av sin type i USA.

Kontrakten er gitt til det Virginia-baserte selskapet Acquisition Logistics Company via et spesialprogram som kanaliserer føderale midler til mindre bedrifter, opplyser kilder til nyhetsbyrået.

Rekordstort oppdrag

Kontrakten er tidligere blitt omtalt av Wall Street Journal, men da uten opplysninger om kontraktsverdi og hvilket firma som hadde fått den.

Den er den klart største noensinne for Acquisition Logistics Company, som spesialiserer seg på forsyningskjedestyring og andre tekniske tjenester, særlig for det amerikanske forsvaret.

Totalt har selskapet fått forsvarskontrakter for rundt 29 millioner dollar de seneste fem årene, før den nye giganttildelingen.

Les også Trump-administrasjonen: – Han angrer dypt Trump truer med stadion-nekt hvis laget ikke bytter tilbake til navnet «Redskins». Administrasjonen kommenterer også Israels kirkebombing og forholdet til Jerome Powell.

Ifølge Bloomberg virker ikke Acquisition Logistics Company å ha noen erfaring med internering, men tidligere i år betalte den amerikanske hæren selskapet mer enn 5 millioner dollar for «innkvartering og konferanseromtjenester» knyttet til hærens arbeider ved USAs sydlige grense.

Større kontrakt ble kansellert

Nyhetsbyrået legger til at Trump-administrasjonen så sent som i april delte ut en lignende kontrakt som den Acquisition Logistics Company nå har mottatt, før den kort tid etter ble kansellert uten noen større forklaring.

Les også Vil investere 510 milliarder etter Trump-trusler AstraZeneca trapper kraftig opp satsingen i USA og vil nå bygge en gigantfabrikk i Virginia.

Verdien den gang var langt større, på 3,8 milliarder dollar. Den ble gitt til selskapet Deployed Resources, som tidligere hadde spesialisert seg på telt til musikkfestivaler.

Angivelig har Acquisition Logistics Company anslått at det vil koste selskapet 1,26 milliarder dollar å gjennomføre arbeidene ved Fort Bliss.