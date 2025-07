Trump tror på handelsavtale med Filippinene

De to landene søker et tettere samarbeid innen sikkerhet- og økonomi.

På spørsmål om de ville inngå en handelsavtale tirsdag, svarte Trump til journalistene: «Jeg tror vi vil det.»

Det hvite hus' pressesekretær Karoline Leavitt antydet mandag at en handelsavtale med Filippinene var under utarbeidelse.

Marcos' tre dager lange besøk kommer i en tid der hvor Kina opptrer stadig mer selvsikkert i Sør-Kinahavet, der Manila og Beijing har vært i konflikt om det omstridte Scarborough-revet.

Tollsatser forventes også å være på dagsordenen. Trump har truet med å innføre 20 prosent toll på filippinske varer fra 1. august med mindre de to sidene kan inngå en avtale. Filippinene har på sin side sagt at de kan være villige til å se på nulltoll på noen amerikanske varer for å få til en handelsavtale.

Marcos møtte utenriksminister Marco Rubio og forsvarsminister Pete Hegseth mandag.