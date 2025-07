Witkoff til Midtøsten for nye våpenhvilesamtaler

– Witkoff reiser til regionen med et sterkt håp om at vi vil komme fram til en våpenhvile, samt en humanitær korridor for nødhjelp, sier talsperson Tammy Bruce i USAs utenriksdepartement.

Forhandlere fra Israel og Hamas har siden 6. juli deltatt i den siste runden med indirekte våpenhvilesamtaler i Qatars hovedstad Doha. De har diskutert et amerikanskstøttet forslag om en 60 dager lang våpenhvile.

Mandag signerte utenriksministrene fra 28 land, deriblant Norge, Storbritannia og Frankrike, en felleserklæring med en oppfordring om en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen og oppheving av restriksjonene på nødhjelp.

Den humanitære situasjonen Gaza blir stadig verre, og spesielt sulten er tiltakende. Tirsdag sa lederen for Shifa-sykehuset Mohammed Abu Salmiya at 21 barn har mistet livet på grunn av underernæring og sult på Gazastripen over en periode på 72 timer.

Ifølge Salmiya sulter 900.000 barn i det palestinske området, og 70.000 av dem er underernært.

