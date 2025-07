NRK promoterer Listhaug som statsministerkandidat

Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug har ikke formelt vært oppført som statsministerkandidat i NRKs kommende valgsendinger, skriver Aftenposten tirsdag.

Valgsendingen i Trondheim er omtalt som et møte med statsministerkandidatene. Her har kun Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) vært promotert, selv om Listhaug ble invitert til sendingene allerede i juni.

Mandag forklarte redaksjonssjef i NRK, Hanna Thorsen, at årsaken var at Listhaug selv ikke har erklært seg som kandidat. Det samme sa Debatten-programleder Fredrik Solvang.

Nå snur NRK og endrer promoteringen. Kanalen inkluderer Listhaug som statsministerkandidat i debatten i Trondheim, på lik linje med Støre og Solberg.

Redaksjonssjef for politikk og økonomi, Kyrre Nakkim, sier publikum nå skal få lov til å sende inn spørsmål også til Listhaug.

– Allerede nå endrer vi på den invitasjonen sånn at folk kan sende spørsmål til Sylvi også, vi innser at vi har en kommunikasjonssvikt. Så vil hovedlanseringen av konseptet her skje etter sommeren, sier han.

