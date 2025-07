Japans statsminister: Avviser at han har bestemt seg for å gå

Derimot sier Ishiba at han skal «vurdere den nye handelsavtalen med USA nøye». Tirsdag kveld ble det kjent at de to landene, med henholdsvis verdens største og femte største økonomi, har forhandlet fram en ny handelsavtale med en tollsats på 15 prosent for japanske biler og andre varer.

Flere japanske medier skriver at det ventes at statsministeren vil gå av i løpet av august, og onsdag morgen skrev avisa Mainichi at han hadde orientert partiet sitt om dette. Det er altså dette som Ishiba nå avviser. Nyhetsbyrået Kyodo News skriver at et lederbytte nå ses på som «uunngåelig».

Søndag tapte regjeringskoalisjonen med Ishibas parti LDP og småpartiet Komeito flertallet i det japanske overhuset i et katastrofevalg. Siden har presset økt mot statsministeren, som allerede var upopulær på grunn av høy prisvekst.

Ishiba har vært statsminister og leder for LDP i mindre enn et år. Japan har for vane å bytte statsminister ofte, og hans umiddelbare forgjenger Fumio Kishida satt relativt lenge etter landets målestokk med sine tre år.