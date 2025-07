Merz og Macron i middag om Europas forsvar

På arbeidsmiddagen skal president Macron og forbundskansler Merz forberede det kommende fransk-tyske ministerrådsmøtet, et felles regjeringsmøte som skal finne sted i Frankrike i slutten av august.

Sentrale temaer er å styrke Europas uavhengighet fra USA og diskusjoner om et potensielt europeisk atomskjold – et konsept Merz' forgjenger Scholz angivelig var svært skeptisk til.

Det gjenstår imidlertid uenigheter mellom de to landene. Paris presser på for å lette på EUs gjeldsregler for å kunne styrke kontinentets forsvarsindustri, et forslag Berlin avviser. Frankrike støtter også fortsatt bruk og fremme av kjernekraft, mens Tyskland har faset den ut fullstendig.

Middagen finner sted i Villa Borsig, en herskapelig residens ved Tegel-sjøen som nå fungerer som gjestehus for det tyske utenriksdepartementet.

Dette er første gang Macron besøker Tyskland etter at Merz ble valgt. Allerede dagen etter vaget i mai, reiste Merz til Paris for å signalisere en ny start i det fransk-tyske forholdet, som kjølnet betydelig under tidligere kansler Olaf Scholz.