Nordmenn bruker mindre energi

Fra 2012 til 2022 gikk energibruken per husholdning i gjennomsnitt ned fra henholdsvis rundt 20.200 kWh til 17.500 kWh, skriver SSB på sine nettsider.

Dette konkluderer de med basert på to undersøkelser som er gjennomført med 10 års mellomrom.

Energibruken per kvadratmeter boligareal gikk mer ned, med 17 prosent fra 185 til 154 kWh Dette skyldes at gjennomsnittlig boligareal i utvalget har steget noe siden forrige undersøkelse i 2012.

– Tross økt gjennomsnittlig boligareal så har likevel energibruken gått noe ned, skriver SSB.

Den største endringen i energibruk fra 2012 er bruken av fyringsolje og parafin, som i stor grad har opphørt. Dette er på grunn av forbudet mot fyringsolje som ble innført i 2020.

Også strømforbruket per husholdning gikk ned med rundt 7 prosent. Vi bruker også mindre ved enn før, med en nedgang på rundt 30 prosent. Dette henger sammen med varmepumpens økte popularitet, men tall fra SSBs årlige statistikk for energibalanse viser at vedforbruket steg litt fra 2020 til 2022. Dette er trolig på grunn av de økte strømprisene i 2021 og 2022.