Grove avsløringer mot Schwab

En intern etterforskning i regi av World Economic Forum har avdekket at organisasjonens grunnlegger og tidligere toppsjef, Klaus Schwab, skal ha utvist grovt maktmisbruk, upassende oppførsel overfor kvinnelige ansatte og uautorisert pengebruk, melder The Wall Street Journal (WSJ).

Blant funnene er et e-postutdrag der Schwab i juni 2020 sendte en sen kveldsmelding til en kvinnelig leder:

– Do you feel that I am thinking of you.

Schwab avviser anklagene via en talsperson og understreker at han i løpet av sine 55 år i forumet alltid har behandlet kvinner med respekt, og at verken han eller hans kone har beriket seg personlig.

Dyre reiser og gaver

Etterforskerne hevder imidlertid at Schwab og hans kone Hilde har levert reiseregninger på over 1,1 millioner dollar, inkludert førsteklassebilletter for henne til arrangementer hvor hun ikke hadde noen formell rolle. Det er også dokumentert reiser for over 63.000 dollar til destinasjoner som Seychellene og Miami – uten bevis for forretningsmessig grunnlag.

Videre skriver WSJ at Schwab har mottatt gaver som russiske tesett, pelsjakker og smykker fra Tiffany, i strid med organisasjonens regler. I tillegg skal han ha belastet forumet for 14 massasjer, noen via underordnedes firmakort.

Etterforskningen, ledet av det sveitsiske advokatfirmaet Homburger, har intervjuet over 50 personer og skal levere en endelig rapport til forumets styre innen august.

Tuklet med rangering

Et annet alvorlig punkt i undersøkelsen gjelder Schwabs direkte påvirkning av forumets prestisjetunge «Global Competitiveness Report», der han skal ha bedt ansatte om å heve Indias plassering og senke Storbritannias etter Brexit.

Forumets eiendom Villa Mundi ved Genève skal også ha blitt omgjort til privatbolig for ekteparet Schwab, i tillegg til at de brukte forum-finansiert sjåfør og dekket kostnader for husarbeiderens mobiltelefon. Schwab hevder dette var i tråd med sikkerhets- og representasjonsbehov.

Hele saken er fortsatt under vurdering, og det kan bli aktuelt å sende rapporten videre til sveitsiske påtalemyndigheter, ifølge WSJ.