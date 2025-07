Spionsiktet skal ha blitt betalt med bitcoin

– Det er en sjelden sakstype. Det er første gang vi prøver akkurat disse bestemmelsene, sier statsadvokat Carl Fari til NRK.

Mannen er tiltalt for å ha utlevert flere opplysninger som «enkeltvis eller samlet» kunne «skade grunnleggende nasjonale interesser», ifølge tiltalen. Han leverte informasjon til Iran og Russland på møter i Serbia, Tyrkia og Norge, ifølge tiltalen.

Han risikerer 21 år i fengsel dersom han blir dømt.

Tiltalt for deling av en rekke forhold ved ambassaden

Ifølge tiltalen som NTB har fått tilgang til, er han tiltalt for blant annet å ha delt en liste med forhåndsanmeldte kurerer fra Etteretningstjenesten, navn, boligadresser, telefonnumre og kjøretøysopplysninger om diplomater ved ambassaden og deres ektefeller og barn.

27-åringen er tiltalt for å ha delt informasjon om ansattes funksjon ved ambassaden, samt tegninger og skisser og evakueringsplaner over ambassaden. Han er også tiltalt for å ha delt bilder av garasjeanlegg og kommunikasjonsutstyr.

I tidsrommet mars til november er han tiltalt for å ha overlevert opplysninger i post til russiske og iranske myndigheter i Oslo, Serbia og Tyrkia.

Til betaling skal han ha mottatt 10 000 euro og 0,17 bitcoin tilsvarende 100 000 kroner. Mannen er også tiltalt for å ha unnlatt å sende inn riktige skattemeldinger i 2023 og 2024.

Nekter straffskyld

Tiltaltes forsvarer Inger Zadig sier til TV 2 at den tiltalte mannen erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

Statsadvokat Carl Fari sier dette er en alvorlig sak, og at det er sjelden saker som denne går for retten.

– Det ligger litt i saken natur at det er en alvorlig sak, men som sikkerhetsvakt er det begrenset hvor sensitiv informasjon han har tilgang til. Alt i alt vurderer vi det som en alvorlig sak, sier han.