Financial Times

Donald Trumps økte tollsatser nærmer seg med stormskritt – igjen. De såkalte resiproke tollsatsene skal etter planen tre i kraft 1. august for land som ikke inngår handelsavtaler med Washington. Men EU bør bli hard mot Trump på handel. Unionen bør true med omfattende tiltak om nødvendig.

Fristen vil sette på prøve den likegyldigheten som har preget finansmarkedene siden Trumps delvise tilbaketog i april. Selv da ble en grunnleggende toll på 10 prosent stående, i tillegg til høyere avgifter på biler og stål.

Dette er også et avgjørende øyeblikk for EU, som raskt må bestemme hvor hardt det er villig til å slå tilbake dersom forhandlingene slår feil. Trump har ingen hast med å inngå avtaler med en handelsblokk han åpenbart forakter.

EUs største feil har vært å tro at det var mulig å forhandle frem en konvensjonell, gjensidig fordelaktig handelsavtale.

Kommisjonen har forberedt gjengjeldelsestiltak til en verdi av rundt 93 milliarder euro.

Nå må den vise vilje til å ta i bruk sitt omfattende arsenal av virkemidler – og synliggjøre hele sitt våpenarsenal.

Man kan begynne med målrettede tiltak som gir minst mulig smerte i Europa, som å utelukke amerikanske selskaper fra offentlige anbud, suspendere likebehandling av amerikanske finansselskaper eller legge skatt på reklameinntektene til amerikanske teknologigiganter.

Samtidig bør det trues med langt mer omfattende tiltak om nødvendig. Slike grep kan bidra til å bygge allianser i USA som ser kostnadene av Trumps handelslinje – slik truslene fra Canada og Mexico tidligere har gjort.

The Wall Street Journal

Trump-administrasjonen kunngjorde tirsdag at USA igjen trekker seg fra Unesco, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. Spørsmålet er hvorfor det tok så lang tid. I årevis har Unesco ført en anti-israelsk linje. Denne organisasjonen klarer verden seg fint uten.

Die Welt

Venstreeliten i USA er overbevist om at den har rett til å «korrigere» folket hvis det stemmer feil. Donald Trump var forhatt i deres kretser, og Hillary Clintons tap kunne bare forklares med at Vladimir Putin blandet seg inn. At Hillary tapte på grunn av egne svakheter er utenkelig.

Dagens Industri

Det var ingen tilfeldighet at EUs havneallianse mandag møttes i danske Helsingør for å diskutere hvordan man kan bekjempe narkotikasmugling. Tvers over sundet ligger Helsingborg, favorittdestinasjon for kokainleveranser fra Sør-Amerika.

