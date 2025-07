– Jo mer alvorlig og kompleks den internasjonale situasjonen er, jo viktigere er det at Kina og EU styrker kommunikasjonen, samarbeidet og den gjensidige tilliten sa Xi da han ønsket EU-kommisjonens Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa velkommen til den kinesiske hovedstaden.

Von der Leyen sier hun håper å finne en ny balanse i forholdet til Kina og bringe det videre.

Kina har ønsket å komme nærmere EU mens landet posisjonerer seg som en mer pålitelig partner enn USA og som et solid grunnfjell i en verden preget av problemer.

Samtidig har EU gjort det klart at de vil ta tak i saker der det er mye som skiller dem fra Kina, blant annet handel – der man frykter at billige og subsidierte varer drukner de europeiske markedene – og Kinas stilltiende støtte til Russland i krigen i Ukraina.

Selv om feiringen av 50 år med diplomatiske forbindelser trekkes fram som rammen rundt toppmøtet i Beijing, er det mange uenigheter som gjør at det ligger an til et krevende møte.