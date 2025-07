– Vi har brukt luftmakt mot militære mål som planlagt, sier talsperson Richa Suksuwanon for den thailandske hæren. Ifølge talspersonen ble minst ett av målene ødelagt i angrepet.

Både Thailand og Kambodsja har anklaget hverandre for å åpne ild først.

Kambodsja fordømmer det thailandske luftangrepet mot landet og kaller det «uvøren, brutal thailandsk militær aggresjon». De sier kampfly ble brukt til å slippe to bomber. De anklager nabolandet for å ha brutt en avtale som var satt i stand for å deeskalere spenningen mellom landene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Thailand: Elleve sivile drept

Ifølge den thailandske helseministeren er elleve sivile, og en soldat, drept i konflikten. Flere opplysninger om dødsfallene er foreløpig ikke kjent. 14 sivile skal være skadet.

Tidligere er det blitt meldt at to sivile ble drept i sammenstøt mellom thailandske og kambodsjanske styrker natt til torsdag.

I et brev til Sikkerhetsrådets president Asim Iftikhar Ahmad ber Kambodsjas statsminister Hun Manet om et hastemøte.

– Med tanke på den svært alvorlige aggresjonen fra Thailand, som truer fred og stabilitet i regionen, ber jeg innstendig om å kalle inn til et hastemøte i Sikkerhetsrådet for å stanse Thailands aggresjon.

40.000 evakuert

Thailands ambassade i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh oppfordret kort tid etter sammenstøtene sine statsborgere til å forlate landet så fort som mulig. Samtidig sa Thailands militære at de hadde gjort klar et F-16-jagerfly til bruk ved grensa mellom de to landene.

Ifølge lederen for distriktet Kabcheing i provinsen Surin ble to personer såret i sammenstøtene. I tillegg er 40.000 mennesker fra 86 landsbyer evakuert og sendt i sikkerhet, sier han til Reuters.