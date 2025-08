Han ville styrke katolisismen i det tysk-romerske riket. Der var befolkningen for en stor del protestanter, og da det ble opprør til støtte for defenestrasjonen i Praha, fikk keiseren militær støtte fra Spania mot de protestantiske opprørerne. Dermed var krigen for alvor i gang.

Flere land blandet seg inn, og i forskjellige faser av krigen var Spania, Nederland, Frankrike, Sverige og Danmark-Norge involvert. Landene gikk gjerne inn i krigen under påskudd av å ville støtte protestantene eller katolikkene ettersom hvem som var på vikende front, men politiske ønsker om å utvide eller styrke egne territorier eller skaffe seg rikdom, var nok et minst like viktig motiv. For eksempel støttet det katolske landet Frankrike protestantene de siste 14 årene av krigen, fordi de var redde for at de katolske habsburgerne skulle få for stor innflytelse i Europa.

Pavens blodtørstige fryd: Urban VIII (1568-1644). Etter at hele befolkningen i protestantiske Magdeburg var massakrert i 1631, uttalte han: “Den rette Gud fryder seg og bader sine føtter i blodet til gudsbespotterne.” Foto: Gian Lorenzo Bernini/Massimo Listri/Wikimedia Commons

Levde av plyndring

Nesten alle krigshandlingene foregikk innenfor det området som i dag utgjør Tyskland. De forskjellige lands hærer besto stort sett ikke av soldater fra de respektive landene – med delvis unntak for Sverige – men var internasjonale leiehærer som sto til disposisjon for de fyrster som betalte godt nok.

Den eneste forbindelse disse leiehærene hadde til regjeringene de fikk oppdraget fra, var pengene. Og det var ofte betaling på basis av no-cure-no-pay. Vant ikke hærføreren frem i samsvar med oppdraget, vanket det heller ikke betaling.

Men for de dyktigste generalene, Albrecht von Wallenstein og Johann von Tilly, var dette svært lukrative saker. Det er blitt sagt at Wallenstein ledet Europas største forretningsvirksomhet på den tiden.

Etter at våpen og utstyr var finansiert, gikk restbetalingen stort sett til hærledelsen og offiserene. Soldatene fikk betalt gjennom byttet de tilranet seg ved plyndring av de områdene de dro gjennom, og opptrådde ofte fullstendig udisiplinert.

Ettersom soldatene ikke hadde forsyningslinjer til oppdragsgiverlandet, måtte de – og den “halen” av håndverkere, prostituerte og kokker som alltid fulgte hæren, livnære seg på det de ranet til seg fra sivilbefolkningen.

En hær på 40.000 mann trengte daglig 40 tonn brød, 20 tonn kjøtt og 120.000 liter øl. Det måtte de ta fra lokalbefolkningen. Og det var proviant for å overleve. Lønnen de fikk, var plyndringsgodset.

Og mye plyndringsgods ble det. Ikke minst for hæren til den svenske krigerkongen kong Gustav Adolf og hans generaler. Spesielt etter svært suksessrike felttog i årene 1630 til 1634 ble store mengder kunstgjenstander og andre verdisaker ført hjem til Sverige.

De av sivilbefolkningen som protesterte mot plyndringene, ble rett og slett drept; menn, kvinner og barn.

Den blodtørstige paven

Den byen som ble aller hardest rammet, var Magdeburg. I 1631 ble byen erobret av von Tillys katolske hær i et angrep ledet av general Gottfried Heinrich zu Pappenheim.

Magdeburg hadde før erobringen 30.000 innbyggere. Ett år etter, var tallet 449 – fire hundre og førti ni.

Den gudfryktige general zu Pappenheim noterte i sin dagbok: “Siden ødeleggelsen av Jerusalem, har man ikke sett noe grusommere uttrykk for Guds straffedom enn her i Magdeburg. Til gjengjeld har alle våre soldater blitt rike. Gud være med oss.”

Pave Urban VIII uttrykte stor begeistring over de ødeleggelsene “hans soldater” hadde forårsaket i den vantro byen Magdeburg. I et gratulasjonsbrev til von Tilly skrev han: “Den rette Gud fryder seg, og bader sine føtter i blodet til gudsbespotterne.”

Og von Tilly hyllet general zu Pappenheim: “Ja, jeg kjenner da mine pappenheimere.” Derfra stammer altså uttrykket som i dag brukes noe annerledes, nemlig for å vise at man vet hvilke tvilsomme personer man har med å gjøre.

Die deutsche Angst

Mange mener at uttrykket Die deutsche Angst stammer fra trettiårskrigen. Det betegner i dag et påstått karaktertrekk ved den tyske folkesjelen; engstelsen for det usikre, og ønsket om en sterk sentralmakt som kan sørge for stabilitet og trygghet.

Under trettiårskrigen var det intet politi og ingen fungerende sentralmakt som kunne hindre de små og store hærene som streifet rundt i riket fra å stjele, rane, terrorisere og drepe. Denne lovløsheten har gitt en engstelse som stadig sitter i mange tyskere, hevdes det.

Slik ligger det nok tragisk nok an til å kunne bli i Palestina, Ukraina og Sudan også. Vi må bare håpe – og så godt vi kan bidra til – at de krigerske makthaverne tvinges til å avslutte sine overgrep så fort som overhodet mulig.