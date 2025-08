Trump med helomvending: Vil ikke sparke Powell likevel

– Å gjøre det er et stort grep, og jeg tror ikke det er nødvendig, sa Trump til WSJ etter torsdagens besøk på byggeplassen hvor Fed renoverer bygningene sine i Washington.

Presidenten benyttet det sjeldne besøket til å legge politisk press på Powell, som han i flere uker har kritisert for å ikke kutte renten.

– Jeg hadde en liten prat med ham. Jeg tror han kommer til å gjøre det rette, sa Trump.

Han antydet at «det rette» er rentekutt for å redusere statens lånekostnader.

Under omvisningen havnet de to i en småklønete diskusjon om byggekostnader etter at Trump hevdet prislappen var økt til 3,1 milliarder dollar. Det ble fort avvist av sentralbanksjefen:

– Du har lagt til et tredje bygg, sa Powell.

Ifølge Fed skyldes de økte kostnadene uforutsette forhold som mer asbest enn antatt og forurenset grunn.

Ikke grunnlag for sparken

Flere i Trumps krets skal ha tatt til orde for at Powell bør gå. Men i motsetning til enkelte rådgivere, blant dem handelsminister Howard Lutnick, sier Trump at kostnadsoverskridelsene ikke er grunnlag for å sparke sentralbanksjefen.

– Jeg vil ikke sette dette i den kategorien. Kostnader kommer ut av kontroll, det skjer, sa Trump.