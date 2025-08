Rekordmange sykepleierstudenter

– Vi har stort behov for sykepleiere i hele Norge. At rekordmange får tilbud om studieplass på sykepleie, er veldig gode nyheter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) i en pressemelding.

Antall søkere til sykepleierutdanningen økte med 40 prosent fra i fjor.

– Vi har oppfordret studiestedene til å vurdere å ta opp ekstra mange i år. Jeg er veldig glad for at de har fulgt opp, sier Aasland.

Hun forteller at økningen på sykepleierstudiet er størst blant eldre søkere på nye deltidsutdanninger, men at det også er flere unge som har søkt og fått tilbud om studieplass.

De fem studiene med høyest poenggrense (kvote for førstegangsvitnemål) * Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU – 61,5 * Medisin NTNU – 61,0 * Medisin UiO – 60,5 * Honoursprogram realfag UiO – 60,1 * Siviløkonom NHH – 59,2 (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Oppsving for lærerutdanningen

Tallene viser også at antallet studenter på grunnskolelærerutdanningen har økt. 3982 søkere har fått tilbud om studieplass, 1630 flere enn i fjor.

Departementet opplyser at dette er det høyeste antallet som har fått tilbud om studieplass på lærerutdanningen siden 2020.

– Vi har jobbet målrettet for å styrke rekrutteringen til lærerutdanningene. Vi trenger gode lærere for å bygge et godt samfunn, og det har vært viktig å snu den negative trenden fra de siste årene, sier Aasland.

Færre barnehagelærstudenter

Blant utdanningsområdene som har nedgang i år, er IKT og barnehagelærer.

16 prosent færre søkere hadde barnehagelærer som sitt førstevalg i år, og antallet som har fått tilbud om studieplass, har falt med 26 prosent.

– Her har vi fortsatt en jobb å gjøre framover, sier Aasland.

Innen IKT har antall søkere gått ned med 22 prosent.

– Samtidig som det er nedgang i rene IKT-studier, ser vi at stadig flere studier har et sterkt digitalt innslag, kommenterer forsknings- og høyere utdanningsministeren.

NTB