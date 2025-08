Donald Trump: 50/50 sjanse for handelsavtale med EU

– Jeg vil si at sjansen er 50/50, kanskje mindre enn det, men en 50/50 sjanse for å få til en avtale med EU.

Dette sier den amerikanske presidenten en uke før fristen 1. august. Hvis ikke en avtale er på plass innen den tid, har han truet med å innføre 30 prosent toll på varer fra EU.

Torsdag uttalte EUs talsperson for handel, Olof Gill, at en avtale var innen rekkevidde.

Financial Times og Reuters meldte onsdag kveld at partene, ifølge deres kilder, nærmet seg en avtale som vil innebære at USA innfører 15 prosent toll på varer fra EU.

Tollsatsen kan også omfatte biler, og rammeverket vil ligne på handelsavtalen som USA har inngått med Japan, ifølge Reuters' kilder.

Ifølge FTs kilder vil flere varer, blant dem fly, brennevin og medisinsk utstyr, bli unntatt tollen USA innfører.