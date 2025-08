Trump: Israel må «fullføre jobben»

Etter bruddet i forhandlingene om våpenhvile og gisselutveksling i Gaza uttalte president Donald Trump fredag at Israels statsminister Benjamin Netanyahu bør trappe opp militæroperasjonene for å «bli kvitt» Hamas, melder Axios.

– Hamas ønsket egentlig ikke å inngå en avtale. Jeg tror de ønsker å dø, og det er veldig dårlig. Det har nådd et punkt hvor man må fullføre jobben, sa den amerikanske presidenten.

Trump, som uttalte seg etter en telefonsamtale med Netanyahu, hevdet at Hamas ikke ville løslate de gjenværende gislene fordi gruppen så på dem som et forhandlingskort og beskyttelse.

– Nå kommer de til å bli jaktet på, uttalte Trump.

Israelske styrker har jaktet på Hamas-krigere i Gaza i nesten to år, og store deler av det militære lederskapet som sto bak angrepet 7. oktober, er allerede drept. Likevel har ikke Hamas endret kravene sine i våpenhvileforhandlingene, ifølge Axios.

Forhandlingene brøt sammen

Forrige uke takket Israel ja til et forslag om våpenhvile fra Qatars og Egypts meglere, men Hamas svarte med et motforslag som raskt ble avvist av Israel. Det førte til at forhandlingene i Doha, som tidligere hadde vist fremgang, brøt sammen. Israel kalte da hjem sine forhandlere.

Den amerikanske utsendingen Steve Witkoff uttalte at Hamas’ respons viser manglende vilje til å oppnå en våpenhvile. USA vil nå vurdere alternative måter å få hjem gislene på, kommunsierte Witkoff.

På fredag gjentok Netanyahu Witkoffs budskap og sa at Israel og USA nå vil se etter «alternative løsninger» for å få hjem gislene, avslutte Hamas’ styre og sikre varig fred.