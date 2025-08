– Operasjonen resulterte i at en høytstående IS-leder, Dhiya Zawba Muslih al-Hardani, og hans to voksne IS-tilknyttede sønner, ble drept, heter det i en uttalelse fra USAs sentralkommando (Centcom).

– Disse IS-personene utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og koalisjonsstyrker, samt den nye syriske regjeringen, heter det videre.

IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. På det meste kontrollerte gruppen rundt en tredel av Irak og rundt halvparten av Syria.

I 2017 mistet IS kontrollen over mesteparten av områdene de kontrollerte i Irak, og to år senere også i Syria.

Rester av islamistgruppa er fortsatt aktive i Anbar-ørkenen i grenseområdet mellom Irak og Syria og tar også på seg ansvaret for angrep som skjer andre steder i verden.

IS har også en aktiv gren i Afghanistan, der de ligger i krig med landets nåværende makthavere Taliban.

