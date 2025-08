USA måtte avklare om flyktningprogram kun gjelder hvite

Ifølge Reuters sendte USAs øverste diplomat ved ambassaden i Sør-Afrika, David Greene, 8. juli en diplomatisk melding til Washington for å få avklart om også andre enn hvite sørafrikanere kunne kvalifisere for Trumps flyktningprogram for afrikanere utsatt for rasediskriminering.

– I mangel av annen veiledning har ambassaden til hensikt å vurdere godt begrunnede krav om forfølgelse basert på rase også fra andre minoriteter, skrev Greene i meldingen, ifølge Reuters.

Trumps presidentordre fra februar beskrev målgruppen som «afrikandere (boere, journ. anm.) i Sør-Afrika som er ofre for urettferdig rasediskriminering», en formulering som ofte tolkes å referere til hvite sørafrikanere av nederlandsk opprinnelse. Spørsmålet fra ambassaden gjaldt blant annet blandingsrasede sørafrikanere, kjent som coloured, som også snakker afrikaans.

TRUMP HENTER HVITE BOERE: Donald Trump og Sør-Afrikas president Ramaphosa har stått på hver sin side i spørsmålet om diskriminering og flyktningstatus for sørafrikanere. AFP

Svaret fra Spencer Chretien, en høytstående embetsmann i det amerikanske utenriksdepartementet, kom kort tid etter og slo fast at programmet var ment for hvite, ifølge tre kilder som beskrev e-posten til Reuters. Verken Greene eller Chretien ønsket å kommentere saken.

Utenriksdepartementet uttalte senere at programmet gjelder både afrikandere og andre raseminoriteter i Sør-Afrika, i tråd med retningslinjene på departementets egne nettsider fra mai.

Trump, som tidligere la ned et midlertidig forbud mot flyktningopptak, forsvarte programmet ved å vise til at det handler om personer utsatt for diskriminerende lover.

– De er tilfeldigvis hvite, men om de er hvite eller svarte spiller ingen rolle for meg, sa Trump, ifølge Reuters.

Ifølge en kilde er 88 sørafrikanere hittil bosatt i USA under programmet, og ytterligere 15 ventes innen slutten av august. Én familie klassifisert som coloured har allerede fått innvilget opphold.

I møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa i mai viste Trump frem et bilde fra Kongo som han feilaktig hevdet viste massedrap på hvite sørafrikanere, ifølge Reuters. Påstandene om systematisk forfølgelse av hvite i Sør-Afrika er blitt avvist av sørafrikanske myndigheter.