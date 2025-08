Studie: Koronavaksinen reddet over to millioner liv

Studien, som er publisert i tidsskriftet JAMA Health Forum , har kommet fram til at ett liv ble reddet for hver 5400. vaksinasjonsdose.

90 prosent av dem som etter alt å dømme ble reddet av vaksinen, er folk over 60 år.

Forskerne som gjennomførte studien har også kommet fram til at vaksinen reddet nesten 15 millioner leveår, altså ett leveår per 900. vaksine. Av disse er rundt 80 prosent over 60 år.

Barn og unge sto bare for en marginal del av livene og leveårene som ble reddet.

Forskerne har kommet fram til disse resultatene ved å sammenligne utfall av globale vaksinasjonsstrategier med et scenario uten vaksinasjon. Dette scenarioet har de regnet ut ved hjelp av tall på infeksjonsdødelighet og vaksinasjonseffektivitet, i tillegg til andelen av befolkningen som sannsynligvis har blitt smittet før og etter vaksinasjon.

– Covid-19-vaksinasjoner hadde en betydelig positiv effekt på global dødelighet i løpet av 2020 til 2024, men effekten var stort sett begrenset til et mindretall av den eldre befolkningen, konkluderer forskerne.