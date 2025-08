Trump ventes å tone ned effekten av klimagasser

Ifølge en talsperson for USAs miljøverndepartement ligger det nå et forslag på bordet om å endre en lov fra 1970 som regulerer luftforurensning.

Loven gjaldt først forurensende stoffer som bly, sot og ozon, men ble senere oppdatert til også å regulere utslipp av skadelige klimagasser.

I 2007 slo USAs høyesterett fast at klimagasser kvalifiserer som luftforurensning, og to år etter ble det slått fast at klimagasser utgjør en trussel mot folkehelsen og velferden.

Dette medførte blant annet at det ble innført utslippskrav til industrien, kraftverk og kjøretøy.

Trump vurderte også å endre loven sist han var president, men lot det da være. Nå akter han derimot å gjøre alvor av det.

Den vitenskapelige vurderingen om at klimagasser truer offentlig velferd vil trolig bli lagt i skuffen, noe som vil få følger for reguleringen av utslipp i USA.

