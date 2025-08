Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump presser Coca-Cola til å bruke rørsukker i sine amerikanske leskedrikker i stedet for høyfruktose maissirup. Forbrukerne får avgjøre om initiativet lykkes, men hvis Trump virkelig vil bidra, kan han rive ned det amerikanske tollvernet som gjør maissirup konkurransedyktig.

Denne saken er et sammenstøt mellom MAGA-økonomi og populistisk ernæringspolitikk. De fleste vitenskapelige eksperter mener det ikke er noen vesentlig helsemessig forskjell mellom maissirup og sukker – det viktigste er å ikke konsumere for mye av noen av delene.

Coca-Cola uttalte at de planlegger å selge «et produkt laget med amerikansk rørsukker», men som et supplement til dagens sortiment. Med andre ord: Maissirup fases ikke ut.

Det er ikke overraskende, siden det er billigere. USA holder sukkerprisene kunstig høye til fordel for amerikanske produsenter – særlig, men ikke utelukkende, i Florida – gjennom et komplekst system av tollkvoter og markedsreguleringer.

Dette er klassisk proteksjonisme: Staten gir målrettede fordeler til sukkerprodusentene. Kostnadene bæres av alle, men på en spredt og usynlig måte. Programmet gir netto tap for landet, men den subsidierte industrien blir mektig og bruker penger på politikk for å bevare sine fordeler. De arbeidsplassene som aldri blir opprettet på grunn av disse proteksjonistiske tiltakene, har ingen til å forsvare dem – for de finnes jo ikke.

For øvrig truer Trump med å innføre 50 prosent toll på import fra Brasil. Og hva importerer USA fra Brasil? Rørsukker.

PARADOKS: Donald Trump truer med å innføre 50 prosent toll på import fra Brasil. Samtidig er rørsukker allerede en stor importkategori fra landet. Foto: Bloomberg

Financial Times

Donald Trump arvet en av de sterkeste økonomiene noen president har hatt siden Jimmy Carter, målt i reell BNP-vekst, arbeidsledighet og kjerneinflasjon. Men hans agenda undergraver denne økonomiske bufferen. USAs økonomi motstandskraft på tross av, og ikke på grunn av, Trumps agenda. Men nå begynner de negative effektene å merkes.

Die Welt

Akkurat i tide til feriestart har Ryanair-sjef Michael O’Leary funnet på noe nytt for å irritere sine passasjerer. Kabinansatte får nå en bonus for hver håndbagasje de avslører som er for stor. Tenk bare om hovedbagasje var inkludert i prisen, selv på lavprisbilletter.

The Economist

Ukrainas krigsinnsats avhenger ikke bare av mot og våpen, men også av tillit – både fra landets egne innbyggere og fra vestlige støttespillere. Den tilliten er nå i fare. En ny lov truer Ukrainas fremgang i kampen mot korrupsjon.

