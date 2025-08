Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Ifølge gjeldende vedtak skal nyproduksjon av forbrenningsmotorer forbys i EU fra 2035. Men overgangen til elbiler går saktere enn forventet. Bilkjøperne har aldri vært like overbevist som politikerne. Å bygge en moderne dieselmotor er ekstremt krevende – og å gjøre det med marginer er enda vanskeligere. Forbrenningsmotorer er høyteknologisk kultur, og kommer ikke til å bli forbudt.

I Skövde har man foredlet og perfeksjonert prosessen i over 100 år og er blant verdens beste. Leverandørkjedene for komponenter strekker seg som et nettverk over hele Europa og Asia, og fabrikken i Skövde setter sammen alt i et voldsomt tempo. Og dette skulle man altså legge ned – for å begynne med noe man verken kan eller har gjort før: Elektromotorer.

Riktignok har helelektriske biler vært de mest solgte i Sverige i flere år, men overgangen går saktere enn antatt – og salget av hybrider har økt kraftig i det siste.

I de store europeiske markedene går det enda tregere. Folk nøler – på grunn av pris, rekkevidde og mangelen på ladestasjoner.

Til tross for at europeiske bilprodusenter har investert nærmere 3.000 milliarder svenske kroner i elbilprogrammer, utgjør elbiler i dag kun 2 prosent av den europeiske bilparken.

Dette kan bli en svært smertefull debatt, ikke ulik den om migrasjon på 2010-tallet. De politiske målene peker én vei, virkeligheten en annen – noe som gir spillerom for andre politiske krefter.

Under sine siste år som kansler gjentok Angela Merkel hvor avgjørende det var at tysk bilindustri lykkes med overgangen fra forbrenning til el. Hun forsto den politiske betydningen – nemlig risikoen for vekst hos ytre høyre, som Alternativ for Tyskland.

SJELDENT SYN: Europeiske konsumenter nøler med å kjøpe elbil på grunn pris, rekkevidde og mangelen på ladestasjoner. Det skriver Dagens Industri. Foto: Bloomberg

Les også Kan bli tvunget til å kjøpe elbiler EU-kommisjonen skal angivelig jobbe med nye regler som kan påvirke 60 prosent av hele nybilmarkedet.

The Wall Street Journal

President Donald Trump anklager tidligere president Obama for «landsforræderi», og mener han forsøkte å stjele presidentvalget i 2016. Men har Trump allerede glemt seieren sin i Høyesterett? Obama har strafferettslig immunitet, akkurat slik Trump har det.

Financial Times

Utfallet av krigen i Ukraina kan komme til å forme ikke bare Ukrainas fremtid, men også den liberale demokratiets framtid i Europa. Dette kan virke som en overdreven påstand, men det er det ikke. Vladimir Putin mener at Russland har en gudegitt rett til å herske over Ukraina.

Die Welt

Etter en del dragkamp godkjenner Tyskland leveranse av Eurofighter-kampfly til Tyrkia. Beslutningen gjenspeiler den sikkerhetspolitiske virkeligheten og en ny ærlighet om at Europa trenger Tyrkia.

Les også Die Welt: – Kan sammenlignes med narkomane Tysklands feilslåtte politikken skal fortsette med enda mer gjeld, skriver Die Welt.