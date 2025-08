Skogbranner herjer i Europa – Hellas får EU-hjelp

De siste dagene har branner spist seg gjennom halvøya Peloponnes, vest for Aten, men også på øyene Evvia og Kythira. Søndag ble sjøfly og helikoptre satt inn for å bekjempe flammene, og flere landsbyer er evakuert.

Hellas har bedt EU om hjelp, og to italienske fly ventes å ankomme søndag. Brannmannskaper fra Tsjekkia er allerede på plass, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader som følge av de mange brannene som herjer på de greske øyene.

I Tyrkia har skogbranner rast i mange uker flere steder. Søndag morgen måtte hundrevis av mennesker forlate hjemmene sine i landets fjerde største by Bursa, da en skogbrann spredte seg raskt i området i løpet av natten.

En lokal politiker i provinsen omtaler brannene som en «apokalypse», ifølge nyhetsbyrået AP.

Onsdag døde elleve mennesker i nærheten av Eskisehir, omtrent 200 kilometer sørvest for Ankara, da de forsøkte å slukke en skogbrann.

Det er også meldt om omfattende branner i Albania, hvor militæret er utplassert for å bistå i brannslukkingen.

Lørdag kveld brøt det ut en større skogbrann i Sigean i Sør-Frankrike. Over 600 brannmannskaper er satt inn for å bekjempe brannen, som søndag morgen fortsatt ikke er under kontroll, melder avisen Le Parisien.