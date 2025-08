Bloomberg: Har Norge blitt for rikt for sitt eget beste?

Bloomberg vier stor plass til Norge i en fersk reportasje, med tittel «Can a Country Be Too Rich? Norway Is Finding Out». Der tegnes et kritisk bilde av hvordan Norges enorme oljeformue og verdens største statlige investeringsfond har ført til lav produktivitetsvekst, høyt sykefravær og et samfunn som ifølge Bloomberg sliter med overforbruk og manglende ambisjoner.

«Cracks have been starting to show», skriver journalistene Kari Lundgren og Ott Ummelas i artikkelen, og viser blant annet til at norske arbeidstagere har flest sykefraværsdager i hele OECD, i snitt 27,5 dager per år, og at norske skoleelever presterer stadig svakere på internasjonale tester, til tross for noen av verdens høyeste utdanningsbudsjetter.

I sentrum for artikkelen tidligere McKinsey-topp Martin Bech Holte, som i boken «Landet som ble for rikt» hevder at oljefondet har fjernet drivkraften i norsk økonomi. Han skal for øvrig debattere mot finansminister Jens Stoltenberg under Arendalsuken i august, ifølge avisen.

Svakeste produktivitetsvekst på 20 år

Bloomberg viser til at Norge har hatt den svakeste produktivitetsveksten blant rike land de siste 20 årene. Det pekes på at staten gir skattefordeler til blant annet havvindprosjekter som ellers ikke ville vært lønnsomme. Samtidig har investeringene i forskning og utvikling falt siden pandemien, og antall tidligfase investeringer i nye selskaper er på sitt laveste nivå noensinne, ifølge tall fra Norsk Venturekapitalforening.

– Norge burde vært et sted som tiltrekker seg talenter fra hele verden, der næringsliv og finans blomstrer. Men vi har valgt det motsatte, og det er merkelig, sier investeringsdirektør i Formue, Pål Ringholm til avisen.

Artikkelen trekker også paralleller til den såkalte hollandske syken med at store oljeinntekter kan føre til overoppheting og svekket konkurransekraft, og peker på hvordan stadig større budsjettandeler dekkes med penger fra oljefondet. I dag dekker uttakene hele 20 prosent av statsbudsjettet, opp fra under 10 prosent for to tiår siden.