Barth Eide: – Netanyahu er en genial taktiker

Eide satte seg søndag på et fly til New York for å delta på en stor Palestina-konferanse, som både Israel og USA boikotter.

Samtidig kom det meldinger om at Israel igjen har åpnet for å slippe nødhjelp inn på Gazastripen, selv om landets hær senest lørdag avviste at palestinerne der sulter.

Israel kunngjorde også at de innfører såkalt humanitære pauser en enkelte områder i Gaza, men at angrepene vil fortsette.

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble minst 38 mennesker drept i israelske angrep søndag formiddag, 24 av dem i forsøk på å få tak i mat.

Den israelske hæren (IDF) har ikke kommentert hendelsen, men har tidligere avvist at de skyter mot sivile palestinere som venter på nødhjelp.

– Veldig uklart

Hvilke planer Israel har for et framtidig Gaza, er svært vanskelig å lese, mener utenriksminister Espen Barth Eide.

– Det virker veldig uklart, de sier forskjellige ting. Sentrale ministre sier at Gaza skal renses for palestinere, mens andre sier andre ting, sier han til NTB.

– Det virker egentlig ikke som om de har noen plan, som om de bare utsetter, sier Eide, som gjentatte ganger tidligere har anklaget Israel for krigsforbrytelser og brudd på folkeretten i Gaza.

– Netanyahu er en genial og erfaren taktiker, som alltid klarer seg til neste uke. Men det er vanskelig å vite hva det langsiktige målet er, sier han.

Fare for folkemord

Den internasjonale domstolen har slått fast at det er fare for folkemord i Gaza, og eksperter på folkerett mener at land som har sluttet seg til FNs folkemordkonvensjon, blant dem Norge, derfor er forpliktet til å gripe inn.

Eide mener at Norge alt har gjort dette.

– Vi har jo grepet inn. Mange av de landene jeg nå skal møte i New York, har fortsatt våpeneksport til Israel, det har ikke vi, sier han.

– Vi har gått fra fraråding til forbud mot handel med bosettervarer, men vi går jo ikke inn med militærmakt, sier Eide.

– Ligger foran EU

Han avviser også enkeltes krav om at Norge må si opp handelsavtalen med Israel, og at oljefondet bør selge seg helt ut av investeringene i landet.

– Vi mener at sanksjoner fungerer best når flere går sammen om dem. Dette er en løpende debatt, og vi følger nøye med på hva EU gjør. Akkurat nå ligger Norge sammen med Storbritannia, Canada og New Zealand foran EU i forhold til hvilke økonomiske tiltak vi har innført, sier han.

– Når det gjelder handelsavtalen vår med Israel, så omfatter den bare varer fra Israel innenfor grensene fra før 1967. Når det gjelder oljefondet, er regjeringen helt klar på at det ikke skal investeres i selskap som bidrar til okkupasjon, og det mener vi at fondet heller ikke gjør, sier Eide.