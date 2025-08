Da møtet startet, sa EU-kommisjonens leder von der Leyen at hun så fram til samtalen med USAs president.

– Hvis samtalene lykkes, vil dette bli den største avtalen noen av oss har inngått, sa hun.

Trump gjentok på sin side vurderingen av at sjansen for en avtale var 50–50. Han sa at det var tre-fire problemområder som gjensto.

– Vi har en god sjanse til å løse dette, sannsynligvis vet vi utfallet innen en time, sa han, og framholdt at det europeiske markedet var «veldig stengt».

På spørsmål om avtalen med EU kunne bli bedre enn en tollsats på 15 prosent, svarte Trump nei.

Flere med

Trump landet fredag på Prestwick flyplass utenfor Glasgow i Skottland, på det som i utgangspunktet er en privat tur med golf på planen.

Samme dag opplyste EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på X at hun og presidenten i en telefonsamtale hadde avtalt å møtes i Skottland på søndag for å diskutere transatlantiske handelsrelasjoner.

Det ser dog ikke ut til at møtet skjer på tomannshånd. USAs handelsrepresentant Jamieson Greer og handelsminister Howard Lutnick landet i Skottland på lørdag og EUs handelskommissær Maros Sefcovic ankom Skottland søndag morgen.

Lutnick sa til Fox News søndag at EU må åpne markedet sitt for mer amerikansk eksport hvis de vil overbevise Trump om å redusere den varslede tollen på 30 prosent.

– Spørsmålet er om de tilbyr president Trump en god nok avtale til at det er verdt det for ham å gå vekk fra tollsatsen han har satt på 30 prosent, sa han.

Tolltrusler

USA og EU er for tiden inne i intensive forhandlinger om en ny handelsavtale som må være på plass innen 1. august. Dersom det ikke blir noen avtale kan amerikanske importører ende med å måtte betale 30 prosent toll på varer fra EU-landene. EU har også varslet en solid gjengjeldelsestoll dersom dette blir utfallet.

Flere EU-diplomater har hatt tro på at et rammeverk for en avtale ville komme i stand i løpet av helgen.