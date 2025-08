– Det er ingen god avtale. For bare noen uker siden hadde man begynt å akseptere at man måtte avfinne seg med 10 prosent basistoll, som var langt unna det man håpet på, sier Folkman, som er tilknyttet tankesmien European Policy Centre (EPF).

Han mener avtalen – som foreløpig bare er et rammeverk de to lederne Donald Trump og Ursula von der Leyen er blitt enige om – er i samme støpning som den USA har inngått med Japan. Avtalen må også godkjennes av EU-landene.

– Det ser ut til at 15 prosent også gjelder for biler som eksporteres til USA. Hvis det skulle være noen vinnere her, måtte det være den europeiske bilindustrien, sier han.

Les også EU og USA enige om toll EU og USA er enige om en rammeavtale om handel. EU-varer får toll på 15 prosent i USA. – En kraftig forverring av dagens situasjon, mener norsk analytiker.

Folkman mener avtalen innebærer en massiv forverring av dagens situasjon, men at Europa ikke er mye lysten på en tollkrig over Atlanteren.

– EU har strukket seg langt for å unngå det. Nå er håpet å få litt ro – men det spørs. Når Trump lukter blod i vannet, har han for vane å komme tilbake etter mer, sier analytikeren.

Han sier resultatet av samtalen mellom Trump og Von der Leyen heller ikke er godt nytt for Norge.

– Det varsler ikke så godt for Norge. Vi har lite å stille opp med. Dette er ikke forhandling fra Trumps side, han bare dikterer kravene.