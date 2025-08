– Hvis vi ikke har norskeide bryggerier igjen, så vil det også bli mye enklere for de store bryggeriene å ikke produsere i Norge, men bare eksportere ølet hit, sier Erna Solberg til NTB.

Hun er mandag i gang med valgkampen og på besøk hos Aass Bryggeri i Drammen. På oppfordring fra fotografene har hun tappet seg en deilig, kald øl, som ble gitt til partikollega Peter Frølich.

– Jeg synes det er fint at vi har bryggeriarbeidsplasser i Norge. Jeg synes det er fint at vi produserer øl i Norge. Jeg synes det vil være dumt hvis vi endte opp med at det bare er importert, sier Høyre-lederen.

Skylder på formuesskatt

Hun står inne i den store lagerhallen, på stedet hvor Aass-familien har drevet bryggeri siden 1834.

I dag er det Norges eldste fortsatt eksisterende bryggeri, og det eneste av de store bryggeriene som er norskeid.

– Utenlandske eiere står for 70 prosent av dette markedet, påpeker Solberg.

Hun mener formuesskatten setter det norske eierskapet i fare: Mens de norske eierne må betale skatten, slipper utenlandske eiere unna.

– Det er en utfordring når Aass stiller noen meter bak de andre i konkurransen i et marked hvor pris betyr mye. Da må de egentlig ha høyere avkastning for å betale formuesskatten enn det de utenlandske eierne må ha, sier hun.

Bergens stolthet?

Norges største bryggeri, Ringnes, eies av det danske konsernet Carlsberg.

Og i Solbergs hjemby, Bergen, er den lokale stoltheten Hansa-bryggeriet, for lengst solgt til utenlandske hender.

– Vi syntes det var veldig leit da det ble solgt, sier Høyre-lederen, som vokste opp 150 meter i luftlinje fra Hansas gamle bryggeri.

Selv drikker Solberg heller vin enn øl. Men hun svarer noe ullent på om hun vil velge Aass framfor Hansa i framtiden. – En ting er hva vi velger som forbrukere. Men jeg mener at vi som politikere har et ansvar for å ikke gjøre det mindre lønnsomt for nordmenn å eie, enn for utenlandske.