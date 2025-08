Norge er det mest søkte reisemålet

Thailand har også blitt mer spennende for nordmenn og steg i søkerinteresse med hele 26 prosent. Både Finn og Tui melder at interessen for Thailand klatrer til VG.

Thailand, Norge og England på Momondos topp ti

– Majoriteten av norske flysøk på Momondo fokuserer på reisemål i Europa, så vi ser en trend hvor man vil tilbringe sommeren nærmere hjemme, samtidig som man nyter nye omgivelser, sier presseansvarlige Julie Astrid Thomsen for reisesøk-nettsiden Momondo i en epost til NTB.

– Et av unntakene er Bangkok, som havner på en tredjeplass.

Alicante i Spania ligger på førsteplass på Momondos topp-ti-liste av de mest søkte reisemålene med fly fra Norge i sommer. Så kommer London i England, som nevnt etterfulgt av Bangkok, hovedstaden i Thailand. Oslo ligger på åttendeplass. Men for å finne Hellas på Momondos liste, må man helt ned til tyvendeplass, der Aten ligger.

Momondos ti mest søkte reisemål i sommer, med flyavgang fra Norge:

1. Alicante i Spania

2. London i England

3. Bangkok i Thailand

4. Málaga i Spania

5. Gdansk i Polen

6. Paris i Frankrike

7. Barcelona i Spania

8. Oslo i Norge

9. Nice i Frankrike

10. Split i Kroatia

