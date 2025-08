– Trump må akseptere ny atomvirkelighet

Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Kim Yo Jong, den mektige søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som antas å tale på vegne av broren, uttalte at det personlige forholdet mellom Kim og USAs president Donald Trump «ikke er dårlig».

Men dersom Washington har til hensikt å bruke det personlige forholdet til å avslutte Nord-Koreas atomvåpenprogram, vil innsatsen bare bli gjenstand for «hån», sa Kim Yo Jong i en uttalelse formidlet av KCNA.

– Hvis USA ikke klarer å akseptere at realitetene er endret, vil møtet mellom DPRK og USA forbli et «håp» fra amerikansk side, sa hun. DPRK er forkortelsen for Nord-Koreas offisielle navn, Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Hun sa at Nord-Koreas kapasiteter som atomvåpenstat og det geopolitiske miljøet har endret seg radikalt siden Trump og Kim hadde samtaler tre ganger under Trumps første presidentperiode mellom 2016 og 2020

– Ethvert forsøk på å benekte DPRKs posisjon som atomvåpenstat … vil bli fullstendig avvist, sa hun.

Trump har tidligere uttalt at han har et «flott forhold» til Kim. Det hvite hus har sagt at presidenten er åpen for å kommunisere med den tilbaketrukne nordkoreanske lederen.

(©NTB)