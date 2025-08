Høiby-saken: Trolig avgjørelse om tiltale innen midten av august

– Det er vanskelig å spå, men trolig vil saken være ferdigbehandlet her innen midten av august, skriver Henriksbø i en tekstmelding til NTB.

Politiet opplyste i slutten av juni at de var ferdig med sin etterforskning av Marius Borg Høiby, og at saken sendes til statsadvokaten. Det er Henriksbø som avgjør om det skal tas ut tiltale mot Høiby og i så fall for hva.

Den omfattende siktelsen gjelder blant annet voldtekter og seksuelt krenkende atferd, samt mishandling i nære relasjoner, vold, trusler og skadeverk.

Det er et tosifret antall fornærmede i saken.

Høiby ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner 4. august i fjor. Siden er han blitt pågrepet to ganger til, sist gang 18. november, like ved Skaugum.

Han nekter straffskyld for voldtekt.

– Politiet har gjort en svært grundig etterforskning. Det aller meste er henlagt. De har etterforsket en rekke fornærmede som ikke har vært kjent. Det er mellom 15 og 20 fornærmede, sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenæs til NTB da siktelsen ble offentliggjort.

Høiby har i avhør tidligere erkjent å ha utøvd vold og ødelagt gjenstander i alkohol- og kokainrus mot kvinnen på Frogner, samt å ha truet en mann i 20-årene.

