Frogn kommune tapte mot tre treningssentre

Lagmannsretten har slått fast at Frogn kommune brøt loven da den ga 10,6 millioner kroner til det kommunale treningssenteret Bølgen. De tre treningssentrene som gikk til sak får nå erstatning.

Dommen er historisk og det er første gang i Norden at domstolene gir erstatning til private virksomheter etter brudd på statsstøttereglene, heter det i en pressemelding fra Virke.

Adm. direktør i Virke, Bernt G. Apeland, sier at det var en lang kamp for helt grunnleggende, like konkurransevilkår, men at det var verdt det, og at dommen er et særlig viktig verktøy i det videre arbeidet for rettferdig konkurranse i norsk næringsliv.

Lang prosess

Virke-medlemmene Fitness Group Nordic (evo), Family Sports Club og Drøbak Yoga Studio Lisbeth Wavik gikk til søksmål mot Frogn kommune ved Follo og Nordre Østfold tingrett i mai 2022. I søksmålet ble det anført at Frogn kommune hadde gitt ulovlig statsstøtte til Bølgen.

Follo og Nordre Østfold tingrett avsa dom i saken 13. januar 2023. Der ble Frogn kommune frifunnet.

Fitness Group Nordic AS, Lisbeth Wavik og Family Sports Club AS ble også dømt til å betale sakskostnader til Frogn kommune på 1,2 millioner kroner.

Treningssentrene anket tingrettens dom til Eidsivating lagmannsrett, som konkluderte med at Frogn kommunes tildeling av tilskudd til dekning av driftsunderskudd for 2021 og 2022 i Drøbak Frogn Idrettsarena KF avdeling Bølgen Trening, utgjorde et brudd på iverksettelsesforbudet etter EØS-avtalen artikkel 61 og var ulovlig.

Frogn kommune ble også dømt til å betale Fitness Group Nordic (evo) en erstatning på 200.000 kroner, Family Sports Club AS en erstatning på 250.000 kroner og Lisbeth Wavik en erstatning på 75.000 kroner.

Frogn kommune ble også dømt til å betale sakskostnader på drøyt 1,2 millioner kroner.