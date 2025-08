Die Welt: – Emirer må styre Gaza etter krigen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Israel må fullstendig ødelegge Hamas’ maktstrukturer, og deretter overlate styret i Gaza til emirer, tilsvarende dem vi finner i Gulfen. Emirene er Hamas’ erkefiender, og det vil ta en generasjon før innbyggerne forstår at ro og velstand er å foretrekke fremfor døden.

Men det våger ikke forbundskansler Friedrich Merz å si. Bildene av sultende barn fra Gaza forhindrer det.

Hamas er folket i Gaza, og folket i Gaza er Hamas. Hamas uttrykker det som majoriteten av befolkningen i Gaza lengter etter: Slutten på den jødiske staten. Dette målet gjennomtrenger tankene og følelsene til mange, fra fødsel til død.

De som dør på veien, regnes som martyrer og kommer til himmelen. Jihadistenes ambisjoner er i alle fibre religiøse, slik utallige videoopptak fra prekener i moskeer viser: Død over sionistene, død over jødene, død over de vantro – på veien mot erobringen av Roma og New York.

Det tyske riket måtte avnazifiseres etter 1945; målt opp mot det som måtte skje i Gaza, var det en relativt enkel oppgave. Hvordan skal Gaza avhamasifiseres? Når Hamas som organisasjon er knust, begynner det virkelige, tunge arbeidet.

I stedet for å bygge en bystat etter Dubais modell, har Gaza-innbyggerne etter 2005 jobbet for å utslette Israel. Nå som det har mislyktes, høres fortvilelsens rop fra Gaza.

Med andre ord: Gaza må avhamasifiseres, deislamiseres og avtribaliseres. Kanskje gjelder det også store deler av våre medier.

The Wall Street Journal

Frankrikes president Emmanuel Macron har det tøft på hjemmebane, med en oppslutning på 19 prosent. Det kan delvis forklare hans forsøk på å skape overskrifter med et prestisjeprosjekt i utlandet. Å anerkjenne en palestinsk stat før den eksisterer, gjør ingenting for freden.

Financial Times

Sjelden har verden så tydelig sett massiv menneskelig lidelse som i Gaza. Bilder fra den beleirede palestinske enklaven viser med all tydelighet døden og ødeleggelsen som Israels offensiv har påført. Verden svikter det palestinske folket, og det sviket vil hjemsøke vestlige land.

Dagens Industri

15 prosent toll på europeiske varer som eksporteres til USA er et skadelig høyt nivå, men det er positivt at usikkerheten nå avtar. Nå må EU i stedet handle mer med andre. Det gjør oss rikere og tryggere.

