Reklameforbud kan koste Norway Cup millioner

– For oss er sponsorinntekter en viktig del av våre inntekter. Uten dem blir det mye dyrere å delta, og da vil vi ekskludere barn og unge som vi ellers ville gjerne hatt der. Så det er kjempeviktig for oss, sier Lien.

– Problematisk

Den sørlandske iskremgiganten Hennig-Olsen er blant dem som har bidratt økonomisk til Bækkelagets Sportsklub, som arrangerer Norway Cup. Bidraget gir dem rett til å selge is fra et kjempetelt på turneringens sponsorområde.

Markedsdirektør Marianne Høy Erikstad mener forskriften om forbud om markedsføring rettet mot barn «fremstår uklar og gir rom for tolkning.»

– Dette betyr i praksis at våre sponsormuligheter blir sterkt begrenset, til tross for tidligere uttalelser fra Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet fra statssekretær Usman Mushtaq til VG i april, om at det fortsatt skulle være fullt lov for Hennig-Olsen å sponse idrett og frivillighet. Når forskriften og veilederen nå sier noe annet, skaper det en reell motsetning mellom politiske signaler og faktisk regelverk, forteller hun til NTB.

Listhaug reagerer på reglene, som hun mener «diskriminerer eget næringsliv». Forbudet mot markedsføring av usunn mat og drikke gir ifølge henne utenlandske aktører et fortrinn, i form av at de ikke trenger å forholde seg til regelverket når de markedsfører seg i sosiale medier – og kan kjøre globale kampanjer rett mot norske barn.

– Det blir jo veldig konkurransevridende. Men det ser ut til at det er en rød tråd i politikken til regjeringen om at man ønsker å gjøre det vanskeligst mulig for norske bedrifter, sier Listhaug.

Direktoratet svarer for departementet

Når NTB ber Helsedepartementet om svar, henviser departementet til Helsedirektoratet. Det fordi det er de som skal forvalte forskriften og håndtere enkeltsaker, ifølge departementet.

– Hensikten med forskriften er å beskytte barn mot reklame for usunn mat og drikke for å fremme god helse og forebygge sykdom. Når forskriften trer i kraft 25. oktober i år, vil det kunne bli ulovlig å dele ut smaksprøver og vareprøver til barn når det er gjort som markedsføringsaktivitet, svarer Linda Granlund.

Divisjonsdirektøren for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet ønsker ikke å svare på hvorvidt Hennig Olsens telt neste år vil være ulovlig.

– Ut over det kan ikke Helsedirektoratet på forhånd vurdere lovligheten av enkeltaktiviteter for matvareprodusenter. Helsedirektoratet har laget et rundskriv som gir veiledning om hvordan regelverket skal forstås og praktiseres. Hvis det er behov for ytterligere tydeliggjøringer i rundskrivet, vil det være mulig å sende inn merknader fram til 1. oktober, uttaler Granlund til NTB.

Frp-leder Listhaug reagerer på at regjeringen selv ikke svarer på spørsmål om forskriften. Det er et tegn på at den kunne vært lagt i skuffen, mener hun.